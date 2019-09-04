Выпуск новостей за 10:00: Зайцеву этапировали в колонию. Годовщина смерти Стуса

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 10:00 – обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Алену Зайцеву этапировали в колонию. Приговоренная к 10 годам заключения, она будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре номер 79 в Днепропетровской области. 34 года назад умер Василий Стус. Историю поэта украинцы увидят в фильме "Запрещенный".

Также в выпуске: Британские депутаты могут отсрочить Brexit. "Слуга народа" хочет обязать украинцев регистрировать свои мобильные номера. "Дориан" и дальше бушует на Багамах и в США, количество жертв урагана возросло до семи человек.

Источник: 24 канал