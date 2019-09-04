Выпуск новостей за 10:00: Зайцеву этапировали в колонию. Годовщина смерти Стуса
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 10:00 – обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Алену Зайцеву этапировали в колонию. Приговоренная к 10 годам заключения, она будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре номер 79 в Днепропетровской области. 34 года назад умер Василий Стус. Историю поэта украинцы увидят в фильме "Запрещенный".
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Источник: 24 канал
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