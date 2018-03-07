Выпуск новостей за 10:00: Закон о доведении до самоубийства. Погибшие в Сирии
Выпуск новостей 10:49, 7 марта 62 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 10:00 – вступил в силу закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства, наказание до 3 лет лишения свободы. Вследствие военных действий сирийских правительственных сил при поддержке российских военных погибли более 800 мирных жителей Восточной Гуты.
Также в выпуске:
Белый дом готовит дополнительные санкции против России.
На фронте погиб один военнослужащий.
США расширили санкции против КНДР.
Источник: 24 Канал
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