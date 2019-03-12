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      Выпуск новостей за 10:00: Закрытие дела Продана. Украинские моряки в плену РФ

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта состоянием на 10:00 – Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана, которого подозревали в незаконном обогащении на почти 90 миллионов гривен. Родные пленных моряков призвали ООН освободить военнослужащих морских сил.

      Также в выпуске:

      Скандал в оборонке набирает обороты. В четвертой серии расследования журналистов программы "Наші гроші" рассказывается об откатах за десятки тысяч долларов и взятках за закрытые на уголовные дела глаза.

      В районе Авдеевки враг открыл огонь из стрелкового оружия по позициям наших армейцев. На других участках фронта – спокойно.

      В США готовят санкции против "Северного потока-2".

      В Венесуэле ввели чрезвычайное положение вследствие масштабного отсутствия электроэнергии.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Мирослав Продан Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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