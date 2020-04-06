Выпуск новостей за 10:00: Закрытие Киево-Печерской лавры. COVID-19 у Бориса Джонсона

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 10:00 – Киево-Печерская лавра объявила о закрытии. Отныне до окончания карантина богослужения будут проводить в закрытом режиме. Премьер Великобритании Борис Джонсон попал в больницу с COVID-19.

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В Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". На время карантина для учащихся 5 – 11 классов по четкому расписанию будут транслировать уроки украинские телеканалы.

В Италии снизилась смертность от COVID-19. За минувшие сутки в стране умерло 525 человек. Это – наименьшее количество погибших от 19 марта.

На Тернопольщине умер священник, у которого первого в области обнаружили коронавирус.