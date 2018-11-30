Выпуск новостей за 10:00: Запрет въезда россиянам в Украину. Украинские моряки в РФ

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 10:00 – Украина запрещает въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Такой запрет будет иметь лишь одно единственное исключение – это гуманитарная миссия приезжих. Украинских моряков вывезли из симферопольского СИЗО. Стало известно, что часть украинских пленных россияне пытаются переместить в СИЗО Лефортово.

Также в выпуске: 30 ноября состоится второе заседание временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк. Теперь внутренний и загранпаспорта можно оформить онлайн, однако пока лишь в Киеве. Центральная избирательная комиссия отменила выборы в объединенные территориальные общины из-за военного положения в Украине.