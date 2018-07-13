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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Завершение восьмой сессии ВР. Задержание судов в Азовском море

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля посостоянию на 10:00 – 13 июля завершается восьмая сессия Верховной Рады. В общем, можно считать, что депутаты плодотворно поработали, ведь они успели сделать немало, но все же не все. Два иностранных судна задержали российские пограничники в Азовском море ночью. Одно под греческим флагом направлялось в Бердянск, другое – немецко-турецкое – вышло из порта в Мариуполе.

Также в выпуске:

Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха крайне сложное.

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

За минувшие сутки трое наших защитников получили ранения, противник 24 раза открывал огонь по позициям наших военных.

Теги: Законопроект Верховная Рада Выпуск новостей Водный транспорт
Источник: 24 канал
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