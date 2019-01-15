Выпуск новостей за 10:00: Жертвы взрыва в жилом доме в РФ. Потери на фронте

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 10:00 – жертв взрыва в жилом доме в российском городе Шахты уже двое. Спасатели обнаружили тело еще одной женщины под завалами, судьба еще трех человек до сих пор неизвестна. Невозвратные потери понесла Украина на передовой – один военный погиб, еще двое ранены. Количество вражеских обстрелов возросло.

Также в выпуске: В канадском городе Монреаль 35 учеников и 8 работников начальной школы отравились угарным газом. ФСБ требует закрыть от публики заседание суда по делу украинских пленных моряков. Почти месяц длится эпопея вокруг исторического кинотеатра "Киев".