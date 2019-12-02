Выпуск новостей за 10:00: Жуткая авария в России. Возрастает количество обстрелов на фронте
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 10:00 – жуткая авария произошла в Забайкальском крае. Автобус с пассажирами упал с моста, 15 человек погибли, еще 5 травмированы. Они в тяжелом состоянии в местной больнице. Количество обстрелов на фронте возрастает. Семь раз боевики били по позициям наших армейцев. Активно в окрестностях Новолуганского, Красногоровки и Широкиного.
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