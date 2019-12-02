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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 10:00: Жуткая авария в России. Возрастает количество обстрелов на фронте

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 10:00 – жуткая авария произошла в Забайкальском крае. Автобус с пассажирами упал с моста, 15 человек погибли, еще 5 травмированы. Они в тяжелом состоянии в местной больнице. Количество обстрелов на фронте возрастает. Семь раз боевики били по позициям наших армейцев. Активно в окрестностях Новолуганского, Красногоровки и Широкиного.

      Также в выпуске:

      Девять человек погибли во время давки на дискотеке в бразильском Сан-Паулу.

      Стрельба в Киеве унесла жизнь трехлетнего мальчика.

      В первый день зимы курортную Кирилловку накрыл шторм.

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      Теги: Новости России Аварии и ДТП Война на Донбассе Выпуск новостей
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