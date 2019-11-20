Выпуск новостей за 10:00: Жуткое ДТП в Киеве. Встреча Зеленского с премьером Чехии

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 10:00 – жуткое ДТП произошло около полуночи в Киеве – Toyota на литовских номерах столкнулась с маршруткой. Водитель легковушки погиб на месте, а уже по приезду скорой – и его пассажир. Во время визита в Украину премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что осуждает российскую агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крыма Россией.

Также в выпуске: Сегодня в Сумах будут прощаться с комбригом 128 отдельной горно-штурмовой бригады Евгением Коростылевым. Украинские военные сбили вражеский беспилотник, который оккупационные войска применили неподалеку от оккупированной Горловки. Сегодня вступил в силу закон, который обязывает перевозить детей в автокреслах. За несоблюдение требования – штраф 510 гривен. Украинские корабли уже вторые сутки идут в Очаков из России. Они прибудут на материковую Украину сегодня после обеда.