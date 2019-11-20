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      Выпуск новостей за 10:00: Жуткое ДТП в Киеве. Встреча Зеленского с премьером Чехии

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 10:00 – жуткое ДТП произошло около полуночи в Киеве – Toyota на литовских номерах столкнулась с маршруткой. Водитель легковушки погиб на месте, а уже по приезду скорой – и его пассажир. Во время визита в Украину премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что осуждает российскую агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крыма Россией.

      Также в выпуске:

      Сегодня в Сумах будут прощаться с комбригом 128 отдельной горно-штурмовой бригады Евгением Коростылевым.

      Украинские военные сбили вражеский беспилотник, который оккупационные войска применили неподалеку от оккупированной Горловки.

      Сегодня вступил в силу закон, который обязывает перевозить детей в автокреслах. За несоблюдение требования – штраф 510 гривен.

      Украинские корабли уже вторые сутки идут в Очаков из России. Они прибудут на материковую Украину сегодня после обеда.

      Захваченные украинские корабли приближаются к Очакову: карта
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      Теги: Владимир Зеленский Аварии и ДТП Выпуск новостей
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