Выпуск новостей за 10:00: Значение имени сына Маска. Туристический Львов
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 10:00 – американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX I Илон Маск объяснил, как правильно произносить имя своего сына и что оно означает. Один из самых посещаемых городов Украины на время карантина также взял паузу. Во Львове больше всего потерь из-за вспышки COVID-19 несет туристическая отрасль.
Також у випуску на 24 каналі:
В Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій.
COVID-19 виявили у працівника Дніпропетровської ОДА. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко.
На Буковині вже понад 2 тисячі людей хворі на COVID-19.
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