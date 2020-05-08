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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      Выпуск новостей за 10:00: Значение имени сына Маска. Туристический Львов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 10:00 – американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX I Илон Маск объяснил, как правильно произносить имя своего сына и что оно означает. Один из самых посещаемых городов Украины на время карантина также взял паузу. Во Львове больше всего потерь из-за вспышки COVID-19 несет туристическая отрасль.

      Також у випуску на 24 каналі:

      В Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій.

      COVID-19 виявили у працівника Дніпропетровської ОДА. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко.

      На Буковині вже понад 2 тисячі людей хворі на COVID-19.

       

      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Львова Выпуск новостей
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