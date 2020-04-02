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      Выпуск новостей за 10:00:Первый случай заболевания коронавирусом в Херсоне. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 10:00 – первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Херсоне. Мужчина 42 лет попал в больницу с пневмонией, и тест подтвердил наличие вируса. На Донбассе обостряется ситуация. Российские наемники из артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра интенсивно били по позициям украинских армейцев.

      Также в выпуске:

      Больше всего в Украине страдает от коронавируса Буковина. Там за сутки обнаружили 39 новых случаев инфицирования.

      В Ивано-Франкисском перинатальном центре умерла еще одна пациентка.

      Одесская больница не готова к приему больных коронавирусом. Работники областного клинического медцентра, куда должны привозить инфицированных, обратились к руководству страны.

      Теги: Война на Донбассе Новости Херсона Выпуск новостей
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