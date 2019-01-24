Выпуск новостей за 10: 00: Четвертая годовщина теракта в Мариуполе. Переворот в Венесуэле

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 10:00 – четыре года назад в Мариуполе пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный". Обстрел мирного района унес 31 жизнь, еще более сотни человек получили ранения. В Венесуэле лидер оппозиции объявил себя президентом, Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – сделал это на многотысячном митинге в столице страны – Каракасе.

Также в выпуске: В Страсбурге сегодня во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы украинских моряков могут официально признать военнопленными. Сегодня Оболонский районный суд Киева должен объявить исторический приговор Виктору Януковичу.