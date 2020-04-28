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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 10: 00: COVID-19 у медиков на Одесщине. Возвращение украинцев из США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 10:00 – вспышка COVID-19 в Подольске, что на Одесщине. Заболели 33 человека, все они медработники районной больницы. Спецрейсом из Майами вернулись 259 украинцев.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Поки ресторанний бізнес потерпає від карантинних обмежень, елітний столичний заклад нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка продовжує працювати та приймати VIP-відвідувачів.

      Туреччина планує повернутися до курортного сезону у травні 2020 року.

      У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон.

      Теги: Новости США Выпуск новостей
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