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      Выпуск новостей за 10: 00: Мощное наводнение в Иране. День информирования об аутизме

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 10: 00 – смертельный удар нанесло масштабное наводнение в иранской провинции Луристан. В результате стихийного бедствия погибли 57 человек, почти полтысячи раненых. В мире отметили всемирный день информирования об аутизме. В Харькове работает уникальный центр, в котором учат и развивают детей с инвалидностью. Называют их "детьми дождя".

      Также в выпуске:

      ЦИК посчитала 99,88% избирательных бюллетеней.

      Вражеская мина убила пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина.

      На сайте президента собирают подписи под петицией об обязательном проведении дебатов для канидатов в президенты.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Стихийный бедствия Иран Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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