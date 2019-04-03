Выпуск новостей за 10: 00: Мощное наводнение в Иране. День информирования об аутизме

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 10: 00 – смертельный удар нанесло масштабное наводнение в иранской провинции Луристан. В результате стихийного бедствия погибли 57 человек, почти полтысячи раненых. В мире отметили всемирный день информирования об аутизме. В Харькове работает уникальный центр, в котором учат и развивают детей с инвалидностью. Называют их "детьми дождя".

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Источник: 24 канал