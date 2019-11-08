Выпуск новостей за 10: 00: Нападение на активиста Леменова. Саммит "нормандской четверки"

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 10: 00 – двое парней нанесли несколько ударов кастетом в голову и запрыскали перечным баллончиком активиста Александра Леменова. Пострадавший считает это нападение заказным. Министр иностранных дел Германии Гейко Маас уверен, что саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться уже через несколько недель.

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