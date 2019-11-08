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      Выпуск новостей за 10: 00: Нападение на активиста Леменова. Саммит "нормандской четверки"

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 10: 00 – двое парней нанесли несколько ударов кастетом в голову и запрыскали перечным баллончиком активиста Александра Леменова. Пострадавший считает это нападение заказным. Министр иностранных дел Германии Гейко Маас уверен, что саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться уже через несколько недель.

      Также в выпуске:

      Неподалеку Авдеевки боевики поразили противотанковой ракетой машину, возле которой работали военнослужащие 92 бригады.

      В Боливии разъяренные люди отомстили мэру: таскали по улицам, облили краской и состригли волосы. А все из – за слухов о гибели активистов.

      "Схемы" показали тайные встречи чиновников из команды президента с бизнесменами Коломойским и Хорошковским.

      Стрельцу, который в Киеве атаковал из охотничьего карабина собственных соседей, грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

      blog_ava
      Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневича
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      Теги: Новости Украины Нормандский формат Активисты Выпуск новостей
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