Выпуск новостей за 10: 00: Подозрение второму владельцу "Токио Стар". ДТП на мосту Патона
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 10:00 – прокуратура объявила подозрение еще одному владельцу сгоревшего одесского отеля Токио Стар. Ведь тот скрывается от следствия. Жуткая авария на мосту Патона в столице. Накануне там столкнулись два автомобиля. В результате три человека оказались в больнице.
Также в выпуске:
В Берлине около восьми часов длились переговоры в нормандском формате на уровне советников президентов.
Восемь украинских политзаключенных сейчас находятся в Лефортовском СИЗО.
В Одесской области 37 человек попали в больницу, потому что отравились шаурмой.
Источник: 24 канал
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