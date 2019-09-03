Выпуск новостей за 10: 00: Подозрение второму владельцу "Токио Стар". ДТП на мосту Патона

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 10:00 – прокуратура объявила подозрение еще одному владельцу сгоревшего одесского отеля Токио Стар. Ведь тот скрывается от следствия. Жуткая авария на мосту Патона в столице. Накануне там столкнулись два автомобиля. В результате три человека оказались в больнице.

Также в выпуске: В Берлине около восьми часов длились переговоры в нормандском формате на уровне советников президентов. Восемь украинских политзаключенных сейчас находятся в Лефортовском СИЗО. В Одесской области 37 человек попали в больницу, потому что отравились шаурмой.

Источник: 24 канал