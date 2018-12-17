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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 10: 00: влияние хакеров РФ на выборы в США. ДТП на Львовщине

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 10:00 – комитет Сената США получил отчет аналитической компании, в котором говорится об организованной Россией кампании по дезинформации. Хакеры РФ размещали с фейковых аккаунтов информацию, направленную в поддержку Дональда Трампа. На Львовщине пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo, водитель и четверо пассажиров-военных погибли.

      Также в выпуске:

      Фитнес-тренер из Херсона установила новый рекорд Украины.

      На протяжении последних двух лет в Украине произошло 55 нападений на активистов.

      Появились фото крушения самолета СУ-27, разбившегося 15 декабря во время военных учений на Житомирщине.

      Число жертв в теракте в Страсбурге выросло до пяти человек.

      Теги: Новости России Новости США Аварии и ДТП Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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