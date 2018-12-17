Выпуск новостей за 10: 00: влияние хакеров РФ на выборы в США. ДТП на Львовщине
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 10:00 – комитет Сената США получил отчет аналитической компании, в котором говорится об организованной Россией кампании по дезинформации. Хакеры РФ размещали с фейковых аккаунтов информацию, направленную в поддержку Дональда Трампа. На Львовщине пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo, водитель и четверо пассажиров-военных погибли.
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Источник: 24 канал
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