Выпуск новостей за 10: 00: влияние хакеров РФ на выборы в США. ДТП на Львовщине

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 10:00 – комитет Сената США получил отчет аналитической компании, в котором говорится об организованной Россией кампании по дезинформации. Хакеры РФ размещали с фейковых аккаунтов информацию, направленную в поддержку Дональда Трампа. На Львовщине пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo, водитель и четверо пассажиров-военных погибли.

Также в выпуске: Фитнес-тренер из Херсона установила новый рекорд Украины. На протяжении последних двух лет в Украине произошло 55 нападений на активистов. Появились фото крушения самолета СУ-27, разбившегося 15 декабря во время военных учений на Житомирщине. Число жертв в теракте в Страсбурге выросло до пяти человек.