Выпуск новостей за 10: 00: Военное положение. Одесские активисты блокируют российские фуры
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 10:00 – 28 ноября в 10 городах Украины начинает действовать военное положение. Разъяснить все нюансы нововведения должны сегодня, 28 ноября, в Министерстве обороны. Одесские активисты решили останавливать и блокировать грузовики на российских номерах до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные украинские моряки.
Также в выпуске:
Половине пленных украинских моряков "суд" избрал меру пресечения.
Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным из-за агрессии РФ в Азовском море.
Пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.
Источник: 24 канал
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