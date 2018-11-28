Выпуск новостей за 10: 00: Военное положение. Одесские активисты блокируют российские фуры

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 10:00 – 28 ноября в 10 городах Украины начинает действовать военное положение. Разъяснить все нюансы нововведения должны сегодня, 28 ноября, в Министерстве обороны. Одесские активисты решили останавливать и блокировать грузовики на российских номерах до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные украинские моряки.

Также в выпуске: Половине пленных украинских моряков "суд" избрал меру пресечения. Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным из-за агрессии РФ в Азовском море. Пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.