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      Выпуск новостей за 10: 00: Задержанные в похищении майдановцев. Система видеофиксации в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта состоянием на 10:00 – суд отправил под арест Сергея Мисливого, которого подозревают в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. С 1 мая в Киеве и области заработает система видеофиксации превышения скорости.

      Також у випуску:

      Словаччина від сьогодні закрила кордон через ситуацію із коронавірусом. Право в'їжджати до країни матимуть тільки ті, хто має словацьке громадянство, або документи, які надають право постійно або тимчасово проживати в країні.

      Вже сьогодні РНБО на засіданні вирішить, чи закривати кордони через поширення коронавірусу.

      Вночі російські найманці обстріляли з мінометів 82 калібру позиції наших військових біля Лебединського. Випустили 11 мін. На щастя, минулося без втрат.

      Стало відомо, що вірус Covid-19 вже дістався й дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

      Главные новости 12 марта: новые случаи коронавируса в Украине, беспорядки на встрече с Сивохо
      сегодня
      Теги: Штрафы Революция достоинства Выпуск новостей
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