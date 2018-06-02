Выпуск новостей за 11:00: Акции в поддержку Сенцова. Парк коррупции в Киеве

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 11:00 – второй день подряд в Украине и за рубежом продолжаются акции за освобождение узника Кремля Олега Сенцова. Теперь вы воочию можете увидеть, куда украинские коррупционеры прячут свои деньги – в Киеве открыли Парк коррупции.

Также в выпуске: Пророссийские боевики на Востоке Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям поселка Южное. Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, таки состоится.