Выпуск новостей за 11:00: Акции в поддержку Сенцова. Парк коррупции в Киеве
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 11:00 – второй день подряд в Украине и за рубежом продолжаются акции за освобождение узника Кремля Олега Сенцова. Теперь вы воочию можете увидеть, куда украинские коррупционеры прячут свои деньги – в Киеве открыли Парк коррупции.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики на Востоке Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям поселка Южное.
Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, таки состоится.
Источник: 24 канал
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