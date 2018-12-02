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      Выпуск новостей за 11:00: Акция в поддержку моряков в Сан-Франциско. Протесты во Франции

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 11:00 – в Сан-Франциско представители украинской диаспоры приковались наручниками возле военного корабля. Таким образом они требуют освобождения украинских моряков. Во Франции продолжаются протесты желтых жилетов против повышения цен на топливо, ранены уже 92 человека.

      Также в выпуске:

      Международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что обстрел российскими военными украинского катера состоялся за пределами территориальных вод РФ.

      Активисты обратились к международной организации с вопросом, пополнят ли 24 украинских моряка общий список пленников Кремля.

      На Востоке Украины пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных, к счастью, раненых нет.

      Теги: Украинцы в плену РФ протесты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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