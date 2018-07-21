Выпуск новостей за 11:00: Беспокойное перемирие. Органы для людей

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки боевики 29 раз били по позициям наших войск. В районе Красногоровки Донецкой области работали снайперы. Трое защитников ранены, один оккупант погиб и еще один был травмирован. Известный на весь мир хирург Энтони Атала в Киеве. В его лабораториях выращивают человеческие клетки, ткани и органы. И трансплантируют их пациентам.

Также в выпуске: После масштабных аварий Кабмин взялся за перевозчиков: с сегодняшнего дня будут проверять лицензии и техническое состояние. США выделяют 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Дональд Трамп назвал СМИ лицемерами, которые критиковали его мягкость с Путиным.