Выпуск новостей за 11:00: Беспокойное перемирие. Органы для людей
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки боевики 29 раз били по позициям наших войск. В районе Красногоровки Донецкой области работали снайперы. Трое защитников ранены, один оккупант погиб и еще один был травмирован. Известный на весь мир хирург Энтони Атала в Киеве. В его лабораториях выращивают человеческие клетки, ткани и органы. И трансплантируют их пациентам.
Также в выпуске:
После масштабных аварий Кабмин взялся за перевозчиков: с сегодняшнего дня будут проверять лицензии и техническое состояние.
США выделяют 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.
Дональд Трамп назвал СМИ лицемерами, которые критиковали его мягкость с Путиным.
Источник: 24 канал
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