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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 11:00: Больные священники на Буковине. Смерть от COVID-19 на Хмельнитчине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 11:00 – коронавирусом на Буковине заразились 5 священников. Первый зараженный контактировал с сотней верующих, а также с четырьмя коллегами. Первую смерть от COVID-19 зафиксировали на Хмельнитчине. Там умерла сотрудница местной больницы.

      Также в выпуске:

      Масштабная смертельная авария со скорой случилась в Харькове. Три человека погибли, еще четверо – в больнице с травмами разных степеней тяжести.

      На Донбассе российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, в результате один боец – ранен.

      Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить государству десятки миллионов гривен. Такое заявили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Выпуск новостей
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