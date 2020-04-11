Выпуск новостей за 11:00: Больные священники на Буковине. Смерть от COVID-19 на Хмельнитчине
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 11:00 – коронавирусом на Буковине заразились 5 священников. Первый зараженный контактировал с сотней верующих, а также с четырьмя коллегами. Первую смерть от COVID-19 зафиксировали на Хмельнитчине. Там умерла сотрудница местной больницы.
Также в выпуске:
Масштабная смертельная авария со скорой случилась в Харькове. Три человека погибли, еще четверо – в больнице с травмами разных степеней тяжести.
На Донбассе российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, в результате один боец – ранен.
Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить государству десятки миллионов гривен. Такое заявили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
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