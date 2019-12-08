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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 11:00: День траура в Одессе. Украина и МВФ договорились о новой программе

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 11:00 – в Украине объявлен День траура по погибшим в пожаре Одесского экономического колледжа. Соответствующий указ президента опубликовали на сайте Офиса главы государства. Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе на четыре миллиарда долларов.

      Также в выпуске:

      Глава немецкого МИД Гайко Маас заявил, что Россия должна наконец помочь прекращению конфликта на Донбассе.

      В российском Сочи после переговоров, которые продолжались больше 5 часов, президенты России и Беларуси так и не подписали соглашение об интеграции.

      На Житомирщине прощаются с водителем разведвзвода, десантником 95 аэромобильной бригады Игорем Волынцом, по кличке "Енот".

      Пожар в колледже Одессы: под завалами нашли еще 2 тела – число жертв возросло до 10
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      Теги: Новости политики МВФ Выпуск новостей
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