Выпуск новостей за 11:00: День траура в Одессе. Украина и МВФ договорились о новой программе

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 11:00 – в Украине объявлен День траура по погибшим в пожаре Одесского экономического колледжа. Соответствующий указ президента опубликовали на сайте Офиса главы государства. Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе на четыре миллиарда долларов.

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