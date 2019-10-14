Выпуск новостей за 11:00: День защитника Украины. Показ мод для людей с инвалидностью

В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 11:00 – Украина отмечает День защитника Украины. Официально этому празднику положили начало в 2014 году. В Харькове презентовали коллекцию одежды для людей с инвалидностью. К показу особые модели несколько месяцев тщательно готовились.

Также в выпуске: 21 раз боевики обстреляли позиции наших защитников за прошедшие сутки. Били из запрещенных Минском минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП и гранатометов. Сирийская армия поможет курдам отразить турецкое наступление. Об этом договорились представители нацменьшинства с членами правительства Башара Асада. Господствующая партия Польши лидирует на парламентских выборах. По данным экзит-полов, "Право и справедливость" Ярослава Качинского поддержали почти 44% поляков. В Киеве "скорая" врезалась в легковую машину, два человека погибли. Произошло все ночью на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина.