13:24
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 11:00: День защитника Украины. Показ мод для людей с инвалидностью

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 11:00 – Украина отмечает День защитника Украины. Официально этому празднику положили начало в 2014 году. В Харькове презентовали коллекцию одежды для людей с инвалидностью. К показу особые модели несколько месяцев тщательно готовились.

      Также в выпуске:

      21 раз боевики обстреляли позиции наших защитников за прошедшие сутки. Били из запрещенных Минском минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП и гранатометов.

      Сирийская армия поможет курдам отразить турецкое наступление. Об этом договорились представители нацменьшинства с членами правительства Башара Асада.

      Господствующая партия Польши лидирует на парламентских выборах. По данным экзит-полов, "Право и справедливость" Ярослава Качинского поддержали почти 44% поляков.

      В Киеве "скорая" врезалась в легковую машину, два человека погибли. Произошло все ночью на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина.

      blog_ava
      Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      3177
      Теги: Дань защитника Украины Новости Харькова Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сегодня , 12:03 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2638
      14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      сегодня , 11:01 14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      Євгенія Мазур 2
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 944
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1661
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 602
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук