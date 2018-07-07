Выпуск новостей за 11:00: Дни траура. Концерт в поддержку Сенцова в Москве

Выпуск новостей за 11:00: Дни траура. Концерт в поддержку Сенцова в МосквеВыпуск новостей 17 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 11:00 – в Нежине объявили трехдневный траур из-за смерти трех подростков. На Закарпатье объявили траур в связи с трагедией на Ровненском полигоне. В Москве в поддержку Сенцова устроили концерт "54. Сенцов", ведь уже больше полсотни дней украинский режиссер голодает в российской колонии.
Также в выпуске:
В Украине централизованное водоснабжение под угрозой.
США и КНДР создали рабочие группы ядерного разоружения.
Спасательная операция в Таиланде.
Источник: 24 канал
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