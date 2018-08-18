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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Выпуск новостей за 11:00: ДТП с украинскими туристами в Польше. Встреча Путина и Меркель

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 11:00 – очередное смертельное ДТП с автобусом, трагедия произошла с украинскими туристами в Польше, трое человек погибли, еще более полусотни ранены. Об украинском режиссере Олеге Сенцове будут говорить в Германии, Владимир Путин направляется в Берлин на встречу с Ангелой Меркель.

Также в выпуске:

Двое армейцев получили ранения, а боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов.

Часовой ливень парализовал несколько улиц Львова.

На Тернопольщине нашествие волков, хищники атакуют деревни.

Теги: Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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