Выпуск новостей за 11:00: ДТП с украинскими туристами в Польше. Встреча Путина и Меркель

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 11:00 – очередное смертельное ДТП с автобусом, трагедия произошла с украинскими туристами в Польше, трое человек погибли, еще более полусотни ранены. Об украинском режиссере Олеге Сенцове будут говорить в Германии, Владимир Путин направляется в Берлин на встречу с Ангелой Меркель.

Также в выпуске: Двое армейцев получили ранения, а боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов. Часовой ливень парализовал несколько улиц Львова. На Тернопольщине нашествие волков, хищники атакуют деревни.