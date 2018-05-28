Выпуск новостей за 11:00: Фаза "горячей войны" на Донбассе. Суд по делу Сущенко.
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 11:00 – спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация на Донбассе перешла в активную фазу – "горячую войну". Сегодня в Москве состоится заседание по делу незаконно задержанного украинского журналиста. И после дебатов двух сторон он должен произнести свою финальную речь.
Также в выпуске:
Лава из вулкана Килауэа может перекрыть последний путь эвакуации на Гавайях.
За минувшие сутки на Донбассе не погиб ни один украинский боец, однако двое получили ранения.
В НАТО опубілкували доклад, согласно которому Россия вмешивалась в выборы и референдумы разных стран по одной схеме.
Источник: 24 Канал
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