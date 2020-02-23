Выпуск новостей за 11:00: Фейки России о коронавирусе. Победители нацотбора Евровидения

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 11:00 – россияне распространяют фейки о коронавирусе в интернете. Они используют фейковые аккаунты в популярных соцсетях и продвигают дезинформацию на разных языках. Победителем национального отбора Евровидения стала группа Go_A. Все члены жюри поставили максимальный балл группе. Так же проголосовали и зрители.

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