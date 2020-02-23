12:03
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Выпуск новостей за 11:00: Фейки России о коронавирусе. Победители нацотбора Евровидения

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 11:00 – россияне распространяют фейки о коронавирусе в интернете. Они используют фейковые аккаунты в популярных соцсетях и продвигают дезинформацию на разных языках. Победителем национального отбора Евровидения стала группа Go_A. Все члены жюри поставили максимальный балл группе. Так же проголосовали и зрители.

      Также в выпуске:

      Враг продолжает бить из минометов по позициям наших защитников. За минувшие сутки в сторону украинских воинов прилетело 39 мин. Один из них получил ранения.

      40 тысяч пчел наделали вреда в Пасадене в Калифорнии. Они жили в карнизе местного отеля и вылетели на волю, заполонив собой всю улицу. Чтобы не подвергать людей опасности, спасатели устроили настоящую спецоперацию.

      Масштабная авария в Калифорнии. Три человека погибли, 18 получили травмы. Инцидент произошел неподалеку Сан-Диего. На местной трассе рейсовый автобус на скорости выехал на обочину и перевернулся на крышу.

      Блины на Масленицу: простой рецепт приготовления
      сегодня
      Теги: Российская пропаганда Евровидение Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сегодня , 09:23 Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса
      Юлія Поскробок
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      сегодня , 08:40 Как мотивировать себя к действиям?
      Ярослава Гресь
      сегодня , 08:02 Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук