Выпуск новостей за 11:00: Финал Евровидения-2019. Досрочные парламентские выборы в Австрии

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 11:00 – в этом году на Евровидении впервые за последние 44 года победили Нидерланды. Певец Дункан Лоренс получил наибольшее количество баллов среди всех участников – 492. В Австрии прекратила свое существование коалиция, потому что вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе попал в громкий скандал с участием РФ. В стране должны состояться досрочные выборы.

Также в выпуске: Пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на передовой. Только за минувшие сутки их насчитали 18. В Харькове устроили уже третьи национальные соревнования "Игры героев". В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Источник: 24 канал