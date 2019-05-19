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      Выпуск новостей за 11:00: Финал Евровидения-2019. Досрочные парламентские выборы в Австрии

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 11:00 – в этом году на Евровидении впервые за последние 44 года победили Нидерланды. Певец Дункан Лоренс получил наибольшее количество баллов среди всех участников – 492. В Австрии прекратила свое существование коалиция, потому что вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе попал в громкий скандал с участием РФ. В стране должны состояться досрочные выборы.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на передовой. Только за минувшие сутки их насчитали 18.

      В Харькове устроили уже третьи национальные соревнования "Игры героев".

      В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

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      Теги: Австрия Евровидение 2019 Евровидение Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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