Выпуск новостей за 11:00: Финал Евровидения-2019. Досрочные парламентские выборы в Австрии
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 11:00 – в этом году на Евровидении впервые за последние 44 года победили Нидерланды. Певец Дункан Лоренс получил наибольшее количество баллов среди всех участников – 492. В Австрии прекратила свое существование коалиция, потому что вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе попал в громкий скандал с участием РФ. В стране должны состояться досрочные выборы.
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Источник: 24 канал
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