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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 11:00: Голосование за рубежом. Дебаты между Порошенко и Зеленским

      Выпуск новостей 405 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 11:00 – на зарубежных округах лидером первого тура президентских выборов стал Петр Порошенко, за него отдали голоса 38% избирателей, вторым стал Владимир Зеленский – у него чуть больше, чем 26% голосов. Зеленский отметил, что готов к дебатам с действующим президентом, хотя до сих пор избегал даже прямых эфиров на каналах.

      Также в выпуске:

      Как следили за выборами в штабе Порошенко.

      Как голосовали военные на передовой.

      Договор о дружбе Украины с Россией перестал действовать.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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