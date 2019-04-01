Выпуск новостей за 11:00: Голосование за рубежом. Дебаты между Порошенко и Зеленским
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 11:00 – на зарубежных округах лидером первого тура президентских выборов стал Петр Порошенко, за него отдали голоса 38% избирателей, вторым стал Владимир Зеленский – у него чуть больше, чем 26% голосов. Зеленский отметил, что готов к дебатам с действующим президентом, хотя до сих пор избегал даже прямых эфиров на каналах.
Также в выпуске:
Как следили за выборами в штабе Порошенко.
Как голосовали военные на передовой.
Договор о дружбе Украины с Россией перестал действовать.
Источник: 24 канал
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