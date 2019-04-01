Выпуск новостей за 11:00: Голосование за рубежом. Дебаты между Порошенко и Зеленским

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 11:00 – на зарубежных округах лидером первого тура президентских выборов стал Петр Порошенко, за него отдали голоса 38% избирателей, вторым стал Владимир Зеленский – у него чуть больше, чем 26% голосов. Зеленский отметил, что готов к дебатам с действующим президентом, хотя до сих пор избегал даже прямых эфиров на каналах.

Также в выпуске: Как следили за выборами в штабе Порошенко. Как голосовали военные на передовой. Договор о дружбе Украины с Россией перестал действовать.

Источник: 24 канал