Выпуск новостей за 11:00: Хлебное перемирие. День Военно-Морских Сил

В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 11:00 – в последний день перед так называемым очередным перемирием, боевики поливали позиции ВСУ почти по всей линии фронта. Относительно перемирия, которое вступает в силу с 1 июля, то оно уже сорвано, потому что боевики ночью обстреляли из 120-х минометов населенный пункт Зайцевое. В Украине празднуют День Военно-Морских Сил

Также в выпуске: Из Франции в Китай: в Украину приехали участники веломарафона. Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники виндсерфинга. В Одессе устроили выставку раритетных авто и мотоциклов.