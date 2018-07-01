Выпуск новостей за 11:00: Хлебное перемирие. День Военно-Морских Сил

Выпуск новостей за 11:00: Хлебное перемирие. День Военно-Морских СилВыпуск новостей 15 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 11:00 – в последний день перед так называемым очередным перемирием, боевики поливали позиции ВСУ почти по всей линии фронта. Относительно перемирия, которое вступает в силу с 1 июля, то оно уже сорвано, потому что боевики ночью обстреляли из 120-х минометов населенный пункт Зайцевое. В Украине празднуют День Военно-Морских Сил
Также в выпуске:
Из Франции в Китай: в Украину приехали участники веломарафона.
Морское побережье Херсонщины заполонили поклонники виндсерфинга.
В Одессе устроили выставку раритетных авто и мотоциклов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии