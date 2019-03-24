13:36
24 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 11:00: Корабль НАТО в Одессе. Акция в поддержку Гриба в Киеве

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 марта по состоянию 11:00 – тральщик НАТО зашел в порт Одессы. Его экипаж в составе около полусотни человек с пятью офицерами на борту должен провести в Черном море совместные с Украиной учения. В Киеве под посольство Российской Федерации люди вышли на акцию поддержки Павла Гриба и других политзаключенных Украины в России.

      Также в выпуске:

      Под поселком Новомихайловка от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич.

      Жители Мариуполя спасают маленькую девочку, которая нуждается в пересадке печени.

      Около миллиона британцев вышли на улицы Лондона с требованием нового референдума относительно Brexit.

      В Норвегии эвакуируют людей с круизного лайнера, потерпевшего крушение во время шторма.

      blog_ava
      Главные новости 23 марта: новый протест Нацкорпуса в Киеве, Гриценко видит Садового премьером
      сегодня
      2306
      Теги: Выпуск новостей НАТО Павел Грыб
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сегодня , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 184
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сегодня , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 3724
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 марта , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 1982
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      23 марта , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 636
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      23 марта , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 463
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук