Выпуск новостей за 11:00: Корабль НАТО в Одессе. Акция в поддержку Гриба в Киеве

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию 11:00 – тральщик НАТО зашел в порт Одессы. Его экипаж в составе около полусотни человек с пятью офицерами на борту должен провести в Черном море совместные с Украиной учения. В Киеве под посольство Российской Федерации люди вышли на акцию поддержки Павла Гриба и других политзаключенных Украины в России.

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