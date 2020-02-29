Выпуск новостей за 11:00: Коронавирус в Мексике. Метеорит в небе над Хорватией

В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 11:00 – первые случаи заражения обнаружили в Мексике. Сначала инфицирования подтвердили в столице страны – Мехико. Зараженный мужчина недавно вернулся из Италии. В небе над Хорватией местным жителям удалось увидеть редкое астромичне явление – падение метеорита.

Также в выпуске: Верховная Рада хочет обновить Кабмин из-за экономического кризиса. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов. В Совбезе ООН обсудили риски полномасштабной войны на севере Сирии. А Гончарук снова хочет уволиться. Об этом сообщает издание "Новое Время" со ссылкой на собственные источники.