Выпуск новостей за 11:00: Коронавирус в Мексике. Метеорит в небе над Хорватией
В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 11:00 – первые случаи заражения обнаружили в Мексике. Сначала инфицирования подтвердили в столице страны – Мехико. Зараженный мужчина недавно вернулся из Италии. В небе над Хорватией местным жителям удалось увидеть редкое астромичне явление – падение метеорита.
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