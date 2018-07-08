Выпуск новостей за 11:00: Ловушка в пещере в Таиланде. Коррупция в Украине

В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 11:00 – В Таиланде продолжается операция по спасению футбольной команды, детей могут спасти в ближайшие 3-4 дня. Результаты опроса показали, что украинцы не верят в то, что с коррупцией действительно пытаются бороться.

Также в выпуске: Атаки врага продолжаются по всей линии фронта, пророссийские боевики применяют в основном стрелковое оружие. Умер Левко Лукьяненко. В Румынии во время авиашоу разбился истребитель МиГ-21.