Выпуск новостей за 11:00: Ловушка в пещере в Таиланде. Коррупция в Украине

Выпуск новостей за 11:00: Ловушка в пещере в Таиланде. Коррупция в УкраинеВыпуск новостей 19 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 11:00 – В Таиланде продолжается операция по спасению футбольной команды, детей могут спасти в ближайшие 3-4 дня. Результаты опроса показали, что украинцы не верят в то, что с коррупцией действительно пытаются бороться.
Также в выпуске:
Атаки врага продолжаются по всей линии фронта, пророссийские боевики применяют в основном стрелковое оружие.
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Источник: 24 канал
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