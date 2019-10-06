Выпуск новостей за 11:00: Марафон в Киеве. Условия Кремля для встречи в нормандском формате
В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 11:00 – в Киеве продолжается марафон. В Кремле озвучили свои условия по возможной встрече в нормандском формате. Лукашевич заявил, что говорить о встрече можно только после того, как международные наблюдатели подтвердят успешное разведение сил на участке Золотое и Петровское. Разведение запланировано на 9 октября, однако оккупант уже срывает процесс.
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Источник: 24 канал
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