Выпуск новостей за 11:00: Марафон в Киеве. Условия Кремля для встречи в нормандском формате

В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 11:00 – в Киеве продолжается марафон. В Кремле озвучили свои условия по возможной встрече в нормандском формате. Лукашевич заявил, что говорить о встрече можно только после того, как международные наблюдатели подтвердят успешное разведение сил на участке Золотое и Петровское. Разведение запланировано на 9 октября, однако оккупант уже срывает процесс.

Также в выпуске: Ночью в Москве горело здание Министерства иностранных дел России. Гонконг пытается вернуться к спокойной жизни. Метро мегаполиса частично возобновило работу. В Днепре из общежития выселили 200 студентов из-за оползня.

Источник: 24 канал