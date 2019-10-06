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      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
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      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Выпуск новостей за 11:00: Марафон в Киеве. Условия Кремля для встречи в нормандском формате

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 11:00 – в Киеве продолжается марафон. В Кремле озвучили свои условия по возможной встрече в нормандском формате. Лукашевич заявил, что говорить о встрече можно только после того, как международные наблюдатели подтвердят успешное разведение сил на участке Золотое и Петровское. Разведение запланировано на 9 октября, однако оккупант уже срывает процесс.

      Также в выпуске:

      Ночью в Москве горело здание Министерства иностранных дел России.

      Гонконг пытается вернуться к спокойной жизни. Метро мегаполиса частично возобновило работу.

      В Днепре из общежития выселили 200 студентов из-за оползня.

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      Теги: Новости Киева Украина – Россия Нормандский формат Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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