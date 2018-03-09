Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Польше. Возгорание в шахте на Запорожье

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 11:00 – в Польше произошло крупное ДТП с украинцами. Микроавтобус, который перевозил рабочих, столкнулся с грузовиком на дороге в Перемышль. Шестерых шахтеров госпитализировали в результате чрезвычайного происшествия на Запорожье. Здесь произошло возгорание в шахте Запорожского железо-рудного комбината, в селе Малая Белозерка.

Также в выпуске: Вашингтон готов провести переговоры с Пхеньяном уже до мая этого года. Возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева собрались сторонники экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. В столице Украины в эти минуты началась торжественная церемония награждения Шевченковской премией.