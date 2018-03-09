Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Польше. Возгорание в шахте на Запорожье
Выпуск новостей 11:58, 9 марта 169 Читати новину українською
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 11:00 – в Польше произошло крупное ДТП с украинцами. Микроавтобус, который перевозил рабочих, столкнулся с грузовиком на дороге в Перемышль. Шестерых шахтеров госпитализировали в результате чрезвычайного происшествия на Запорожье. Здесь произошло возгорание в шахте Запорожского железо-рудного комбината, в селе Малая Белозерка.
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Источник: 24 Канал
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