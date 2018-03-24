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Выпуск новостей за 11:00: Масштабные беспорядки в Барселоне. Электронные петиции в Украине

Выпуск новостей 48 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 11:00 – в Барселоне в результате беспорядков на митинге после решения Верховного суда Испании пострадали 27 человек. За три года украинцы создали более 50 тысяч электронных петиций, однако реализовали всего десятки.

Также в выпуске:

В Одессе спасают раритетный музыкальный инструмент.

Надежда Савченко будет под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодать.

20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов прочь.

Во Франции умер полицейский, что обменял себя на заложников во время теракта в городе Треб.

Теги: Выпуск новостей Новости Одессы Законодательство
Источник: 24 Канал
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