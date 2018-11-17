Выпуск новостей за 11:00: Митинг под домом Авакова. Годовщина Революции достоинства

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 11:00 – на Киевщине активисты устроят митинг под домом министра внутренних дел Арсена Авакова. Они потребуют начать эффективное расследование дел убийства Екатерины Гандзюк и других активистов. Киев начинает готовиться к празднованию годовщины Революции достоинства, активисты и неравнодушные уже начали субботник на аллее Героев Небесной Сотни.

Также в выпуске: Пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Во Львове по случаю дня студента всех львов города одели в мантии. ФСБ пыталась повлиять на визовую систему Великобритании. В Швейцарских Альпах молодые экологи провели акцию, во время которой призывали беречь природу.