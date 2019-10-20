Выпуск новостей за 11:00: МВФ едет в Киев. В Киеве сгорело авто

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 11:00 – Через несколько недель в Киев прибудет миссия МВФ, чтобы изучить новый бюджет Украины. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов. В центре Киева легковушка въехала в припаркованную машину и загорелась. Когда на место приехали пожарные, машина почти полностью сгорела.

Также в выпуске: В Киеве временно ограничили движение транспорта на проспекте Победы в связи со строительством Шулявского путепровода. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным предстоящий саммит "нормандской четверки" и транзит газа через территорию Украины. За прошедшие сутки оккупанты 15 раз открыли огонь. Под плотный минометный огонь противника попали защитники Золотого, где планируется разведение войск.