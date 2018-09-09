Выпуск новостей за 11:00: Наезд автомобиля на людей в Москве. Смертельное ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 11:00 – в Москве гражданин Кыргызстана совершил наезд автомобилем на своих сограждан, по меньшей мере один человек погиб и 10 травмированных. Утром в Киеве нетрезвый водитель на бешеной скорости сбил женщину, железный забор, вышел из машины и уснул в кустах. Женщина погибла от травм.
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Источник: 24 канал
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