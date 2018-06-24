Выпуск новостей за 11:00: Нападение на лагерь ромов. Взрыв в Эфиопии

В выпуске новостей за 24 июня, по состоянию на 11:00 – на окраине Львова неизвестные с ножами напали на лагерь ромов. Погиб 24-летний мужчина, еще троих с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, среди них десятилетний мальчик. Число пострадавших в результате взрыва в Эфиопии выросло до 154 человек. По меньшей мере один человек погиб. Десяток людей находятся в критическом состоянии.

Также в выпуске: На фронте 5 раненых и 25 обстрелов. В Киеве владелец кафе застрелил посетителя. На Тернопольщине взрыв на спиртзаводе, эвакуировали 350 человек.