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Выпуск новостей за 11:00: Нападение на лагерь ромов. Взрыв в Эфиопии

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июня, по состоянию на 11:00 – на окраине Львова неизвестные с ножами напали на лагерь ромов. Погиб 24-летний мужчина, еще троих с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, среди них десятилетний мальчик. Число пострадавших в результате взрыва в Эфиопии выросло до 154 человек. По меньшей мере один человек погиб. Десяток людей находятся в критическом состоянии.

Также в выпуске:

На фронте 5 раненых и 25 обстрелов.

В Киеве владелец кафе застрелил посетителя.

На Тернопольщине взрыв на спиртзаводе, эвакуировали 350 человек.

 

Теги: Ромы Новости Львова Африка Взрыв Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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