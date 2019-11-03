13:14
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 11:00: Напуганный конь во Львове. Протесты в Гонконге

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 11:00 – в центре Львова возле Оперного театра на проспекте Свободы лошади испугались взрыва петарды и вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть. В Гонконге возобновились массовые антиправительственные протесты. Разогнать их полиция пыталась слезоточивым газом и дубинками.

      Также в выпуске:

      До 20 тысяч людей вышли 3 ноября в Глазго на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

      Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

      Несмотря разведение сил, которое продолжается в Золотом на Луганщине боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль почти всей линии фронта. Накануне совершили 15 огневых атак.

      blog_ava
      Баканов и Богдан подрались в Офисе Президента, – СМИ
      сегодня
      1136
      Теги: Новости Львова Протесты в Гонконге Мир животных Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сегодня , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 5142
      Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      сегодня , 07:00 Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 337
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 ноября , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 1021
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 ноября , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1719
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 ноября , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 407
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук