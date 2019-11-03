Выпуск новостей за 11:00: Напуганный конь во Львове. Протесты в Гонконге

В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 11:00 – в центре Львова возле Оперного театра на проспекте Свободы лошади испугались взрыва петарды и вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть. В Гонконге возобновились массовые антиправительственные протесты. Разогнать их полиция пыталась слезоточивым газом и дубинками.

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До 20 тысяч людей вышли 3 ноября в Глазго на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Несмотря разведение сил, которое продолжается в Золотом на Луганщине боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль почти всей линии фронта. Накануне совершили 15 огневых атак.