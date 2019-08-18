Выпуск новостей за 11:00: Новые детали пожара в одесской гостинице. Теракт в Афганистане
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 11:00 – Вадима Черного – владельца гостиницы в Одессе, где вчера произошел трагический пожар и погибли девять человек, задержали. В столице Афганистана террорист-смертник ворвался на свадьбу и взорвал себя прямо во время церемонии.
Также в выпуске:
Российские наемники продолжают обстрелы позиций украинской армии, как будто и не было договоренностей о режиме прекращения огня. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших воинов.
В столице Бангладеш масштабный пожар уничтожил 15 тысяч домов.
Сколько в Одессе и Киеве незаконных строек.
Источник: 24 канал
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