Выпуск новостей за 11:00: Новые детали в убийстве Шеремета. Клоун из фильма ужасов в Мукачево

В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 11:00 – министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о ключевом случае по делу убийства Павла Шеремета. По его словам, подготовлено все было на очень высоком уровне. Следствие проанализировало 25 похожих преступлений. В Мукачево можно встретить страшного клоуна, который пугает горожан. Многие жители возмущены действиями "Пеннивайза".

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Накануне российскому пропагандисту телеканала НТВ Сергею Савину не удалось попасть в Украину. Наши пограничники в аэропорту Борисполь не пустили только его, ибо в свое время он наведывался на временно оккупированные территории.

Рекордный объем наркотиков изъяли в аэропорту в Стамбуле. Во время спецоперации правоохранители обнаружили там одну тонну семьсот килограммов наркотического вещества.

Точную дату обмена пленными и прекращения огня на Донбассе назовут на следующей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.