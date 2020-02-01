Выпуск новостей за 11:00: Новые смерти от коронавируса в Китае. МВФ об Украине
В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 11:00 – за последние сутки из-за осложнений от коронавируса умерли еще 46 человек. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Китая. Украину похвалили в МВФ. Утверждая, что страна хорошо выполняет домашнее задание фонда для утверждения новой программы финансирования. К такому выводу пришла директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.
Также в выпуске:
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса.
Запорожские правоохранители обнаружили интернет-магазин, который занимался сбытом наркотиков.
В штабе Операции Объединенных сил заявили, что враг обстрелял позиции украинских военных на Приазовье и выпустил более десятка мин.
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