Выпуск новостей за 11:00: Новые смерти от коронавируса в Китае. МВФ об Украине

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 11:00 – за последние сутки из-за осложнений от коронавируса умерли еще 46 человек. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Китая. Украину похвалили в МВФ. Утверждая, что страна хорошо выполняет домашнее задание фонда для утверждения новой программы финансирования. К такому выводу пришла директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.

Также в выпуске: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса. Запорожские правоохранители обнаружили интернет-магазин, который занимался сбытом наркотиков. В штабе Операции Объединенных сил заявили, что враг обстрелял позиции украинских военных на Приазовье и выпустил более десятка мин.