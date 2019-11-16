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      Выпуск новостей за 11:00: Новый представитель правительства в Раде. Массовая кража люков в Сумах

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 11:00 – Кабинет Министров Украины утвердил своим представителем в Верховной Раде заместителя главы фракции "Слуга народа" Елену Шуляк. Канализационного вора поймали в Сумах. Мужчина за несколько месяцев украл полсотни люков. Застали его на горячем, когда на машине вез украденное домой, чтобы потом продать.

      Также в выпуске:

      В Балаклее 15 ноября вновь взрывались боеприпасы в районе военного склада. Погибли двое военных, еще пятеро получили ранения.

      Руководителем Укравтодора – Государственного агентства автомобильных дорог Украины – по решению Кабмина стал Александр Кубраков, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Он уже пообещал полное кадровое обновление руководства автомобильных служб в регионах.

      13 обстрелов за сутки и один раненый – такими были прошлые сутки на фронте. Враг снова использует запрещенное вооружение.

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      Теги: Слуга народа Кабинет Министров Украины Выпуск новостей Сумы
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