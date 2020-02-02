Выпуск новостей за 11:00: Обнаружение нелегалов во Львове. Обвал кафе в России

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 11:00 – на заправке возле Львова в грузовике нашли четырех афганцев без сознания. Там они находились четверо суток при температуре чуть выше нуля. Людей нашел водитель фуры. В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе. Погиб один человек, еще четверо получили травмы. Всего там находилось 190 человек, большинство смогли выбраться самостоятельно.

Также в выпуске: В "Слуге народа" извинились за депутата, который предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за газ. В Ивано-Франковске сделали необычные фигурки писателей. Россия не пустила к себе самолет с эвакуированными из Китая гражданами Германии.