Выпуск новостей за 11:00: Обнаружение нелегалов во Львове. Обвал кафе в России
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 11:00 – на заправке возле Львова в грузовике нашли четырех афганцев без сознания. Там они находились четверо суток при температуре чуть выше нуля. Людей нашел водитель фуры. В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе. Погиб один человек, еще четверо получили травмы. Всего там находилось 190 человек, большинство смогли выбраться самостоятельно.
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