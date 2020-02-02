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      Выпуск новостей за 11:00: Обнаружение нелегалов во Львове. Обвал кафе в России

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 11:00 – на заправке возле Львова в грузовике нашли четырех афганцев без сознания. Там они находились четверо суток при температуре чуть выше нуля. Людей нашел водитель фуры. В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе. Погиб один человек, еще четверо получили травмы. Всего там находилось 190 человек, большинство смогли выбраться самостоятельно.

      Также в выпуске:

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      В Ивано-Франковске сделали необычные фигурки писателей.

      Россия не пустила к себе самолет с эвакуированными из Китая гражданами Германии.

       

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      Теги: Новости России Новости Львова Выпуск новостей
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