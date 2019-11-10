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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
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      Выпуск новостей за 11:00: Обстрелы боевиков на Донбассе. Акция "Свободу Игорю Мазуру"

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 11:00 – 18 обстрелов и один раненный солдат. Вооруженные формирования боевиков никак не успокоятся и устраивают провокации даже посреди дня. Накануне люди собрались под польским посольством Польши в Украине, чтобы поддержать задержанного ветерана АТО.

      Также в выпуске:

      В выходной день состоится съезд партии "Слуга народа". Там будут решать, кто станет новым главой партии, поскольку Дмитрий Разумков не может совмещать эту должность с спикерством в парламенте.

      В столице произошла авария: служебный автомобиль на скорости въехал в такси с пассажирами. Полицейские торопились на вызов и водитель не справился с управлением.

      На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары. Стихия нанесла непоправимый урон животному миру региона.

      blog_ava
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      Теги: Игорь Мазур Протесты Война на Донбассе Война Выпуск новостей
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