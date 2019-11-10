Выпуск новостей за 11:00: Обстрелы боевиков на Донбассе. Акция "Свободу Игорю Мазуру"

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 11:00 – 18 обстрелов и один раненный солдат. Вооруженные формирования боевиков никак не успокоятся и устраивают провокации даже посреди дня. Накануне люди собрались под польским посольством Польши в Украине, чтобы поддержать задержанного ветерана АТО.

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На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары. Стихия нанесла непоправимый урон животному миру региона.