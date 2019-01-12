Выпуск новостей за 11:00: Обвал павильона в Харькове. ДТП в Канаде

В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 11:00 – в Харькове на рынке на головы прохожих упал павильон. Под металлической крышей оказались три человека. У двух – закрытые черепно-мозговые травмы, у одного – травма грудной клетки и перелом позвоночника. В Канаде двухэтажный автобус врезался в остановку, несколько человек вылетели через лобовое стекло. В результате аварии три человека погибли

Также в выпуске: На Николаевщине в аварию попал заместитель командующего Сухопутных войск Украины. Украинцам больше нравится убирать и смотреть телевизор, чем заниматься сексом – это данные социологических исследований. Необычный музей, посвященный русско-украинской войне открыли на Харьковщине.